پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی بابل از کشت پاییزه دانه روغنی کلزا در سطح ۴۴ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد و گفت: ۲۲۹ کیلوگرم بذر کلزا بین کشاورزان توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شهیدیپور مدیر جهاد کشاورزی بابل از کشت پاییزه دانه روغنی کلزا تاکنون در سطح ۴۴ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: کلزا در ارقام ظفر و هایولا ۵۰، مجموعا به میزان ۲۲۹ کیلو در این شهرستان توزیع شده است.
او با اشاره به اهمیت کشت پاییزه کلزا، افزود: کلزا یکی از محصولات استراتژیک کشور است و توسعه کشت آن میتواند بینیازی کشور از واردات دانههای روغنی را به دنبال داشته باشد.
شهیدیپور گفت: کشاورزانی که قصد کشت کلزا در سال زراعی جاری را دارند، میتوانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی منطقه خود و عقد قرارداد کلزا، بذر مورد نیاز خود را بصورت یارانهای از کارگزار شهرستانی توزیع کننده بذر کلزا، سید نصرالدین طاهری (واقع در بخش گتاب) تأمین نمایند.
او افزود: کارشناسان مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی شهرستان با نظارت مستمر بر روند کشت، آماده ارائه راهنماییهای لازم در زمینه انتخاب بذر مناسب، تاریخ کاشت و مدیریت تغذیه این محصول به کشاورزان هستند.