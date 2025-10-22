سه طرح شامل مخزن آبرسانی ولی عصر(عج)، رصدخانه و مانیتورینگ شرکت آب و فاضلاب با حضور استاندار آذربایجان شرقی در مراغه به بهره برداری رسید.

افتتاح و کلنگ زنی طرحهای آبرسانی و آموزشی در مراغه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، برای افتتاح این طرح‌ها در مجموع ۶۴۶ میلیارد تومان توسط شرکت آب و فاضلاب مراغه هزینه شده است.

بهرام سرمست در مراسم افتتاح طرح‌های آبرسانی گفت: آذربایجان شرقی در اجرای طرح‌های عمرانی زیر بنایی در کشور رتبه نخست کشور را دارد.

وی افزود: تلاش برای تامین خواسته‌ها و مشکلات مردم اولویت مسئولان در استان است و از طرحهایی که برای عمران آذربایجان شرقی باشد حمایت خواهد شد.

نمایند مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی هم گفت: با بهره برداری از طرح‌های مخازن امروز مشکلات افت فشار و کمبود آب در چهار شهرک بزرگ استان برطرف شد.

موسوی افزود: با کلنگ زنی و اجرای شبکه و تصفیه خانه فاضلاب در روستا‌های قشلاق و تازه کند از ورود فاضلاب این دو روستا به سد علویان جلوگیری می‌شود.

وی گفت: شبکه و تصفیه خانه فاضلاب روستای ورجوی نیز نیاز اساسی بزرگترین روستای شهرستان مراغه با حدود سه هزار نفر جمعیت است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی نیز در این مراسم گفت: در دو ماه گذشته با تخصیص یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات طرح نهضت ملی ۲۵ طرح آبرسانی در استان آغاز شده است.

ابراهیم سلیمانی افزود: امروز در مراغه سه طرح افتتاح و ۹ طرح نیز کلنگ زنی شد. وی اضافه کرد: همزمان با طرح‌های امروز اجرای شبکه فاضلاب در روستا‌های قشلاق و ورجوی مراغه آغاز شد.

همزمان با افتتاح این طرح‌ها عملیات اجرایی پنج طرح آبرسانی و چهار باب مدرسه با ۳۳ کلاس در مراغه آغاز شد.

همچنین استاندار آذربایجان شرقی در مراسم کلنگ زنی مدارس خیّرساز یک ماه حقوق خود را به پویش بِه ساز مدرسه بساز اختصاص داد.

بهرام سرمست گفت: آذربایجان شرقی در طرح نهضت نوسازی مدارس رتبه دوم کشور را دارد. استاندار از خیران خواست با پیوستن به این پویش در مدرسه سازی مشارکت داشته باشند.

نماینده مردم و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: اقدامات خوبی در مدرسه سازی به همت خیران در مراغه صورت گرفته است. وی افزود: به همّت خیّر بزرگوار حاج ابراهیم عسکریان امسال در این شهرستان ۲ مدرسه افتتاح شده است و امروز سه مدرسه با ۳۳ کلاس کلنگ زنی شد.