مادر شهیدان والامقام، رضا و محمدکاظم رحیمی به فرزندان شهیدش پیوست.

آسمانی شدن مادر شهیدان والامقام، رضا و محمدکاظم رحیمی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛مراسم تشییع بانو عجب ناز حدادی چم حیدری مادر شهیدان رضا و محمد کاظم رحیمی با حضورمسئولین استانی و مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد.

مراسم بزرگداشت این اسوه صبر و استقامت فردا اول آبان ماه از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ در باغ رضوان اصفهان، قطعه ۲۲، بلوک ۱۵ برگزار می‌شود.

شهید رضا رحیمی چمکانی متولد فروردین ۱۳۳۹، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. وی به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و یازدهم آبان ۱۳۶۱، در عین خوش دهلران شربت شهادت نوشید.

برادر شهیدش محمدکاظم رحیمی چمکانی هم متولد سال ۱۳۴۶، هم در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. او به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و در یازدهم آبان ۱۳۶۱، در عین خوش دهلران به شهادت رسید.

مزار این دو برادر شهید در گلستان شهدای اصفهان قرار دارد.

مسعود نیک بخت سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان در پیامی با ابراز همدردی با خانواده شهیدان رحیمی، درگذشت این مادر بزرگوار دو شهید را تسلیت گفت.