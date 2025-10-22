معاون هماهنگی و امور مناطق گفت : در ۴سال دوره ششم مدیریت شهری بالغ بر ۱۵۰ پروژه بزرگ و فرا منطقه ای اجرا شده و بیش از ۳۵۰ پروژه منطقه ای نیز انجام شده که در نوع خود بی نظیر بوده است.

به گزارش لطف الله فروزنده، در جمع مدیران شهری اظهار کرد : از مهم‌ترین اقدامات این دوره مدیریت شهری می توان به خرید چهار هزار دستگاه اتوبوس (اعم از برقی و غیر برقی)، اجرای سه بزرگراه اصلی و فرا منطقه ای (شهید بروجردی، یادگار امام(ره) و شهید شوشتری) و اجرای بیش از ۹۰ تقاطع همسطح و غیر همسطح که ۶۰ درصد آنها اجرا شده، اشاره کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،

معاون شهردار تهران گفت: در این دوره مدیریت شهری شاهد اجرای ۵۰ کیلیومتر خطوط مترو و احداث ۲۱ایستگاه بودیم که با دو ایستگاهی که در منطقه ۲۰ تا پایان سال به بهره برداری می رسد می توان گفت تمامی ایستگاه های خطوط ۱تا ۷ تکمیل می شوند.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح مسکن کارکنان شهرداری اظهار داشت: طرح جدید تأمین مسکن کارکنان بر پایه مدل توکن (سهام زمین)اجرا می‌شود که کاملا بر پایه عدالت و دسترسی همه پرسنل طراحی شده است.

فروزنده افزود: این طرح بر پایه نظرات کارشناسی و مطالعه طرح های مشابه اجرا شده در سازمان های دیگر بوده ولی متاسفانه برخی به دنبال آن هستند که دیگران را نا امید کنند . شما ببینید چند سال بود که کارکنان محترم و عزیز شهرداری چشم براه طرح مسکن بودند، امروز که این مهم به ثمر رسیده برخی به دنبال نا امید کردن کارکنان هستند.

فروزنده در ادامه گفت: برای اینکه پرسنل محترم شهرداری بدانند این طرح به سرانجام می رسد بنده و معاونان و مدیران همه در طرح مسکن عضو شده ایم و توکن خریداری کرده ایم.

تحقق ۸۳۰پروژه شهری در دوره جدید مدیریت شهری

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در بخش دوم دور سوم نظارت ستادی از منطقه ۲۰ در جمع کارکنان منطقه گفت: در دوره جدید مدیریت شهری، با همدلی و تلاش جمعی، بیش از ۸۳۰ پروژه در قالب ۱۹۰پویش امید و افتخار در سطح شهر آغاز شده که بخش زیادی از آن‌ها به بهره ‌برداری رسیده است.

وی افزود: توجه به سرمایه انسانی و بهره‌گیری از نیروهای جوان از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری است. هم‌اکنون بیش از ۷۰ درصد مدیران شهرداری از نیروهای داخلی و حدود ۱۲۰۰ مدیر جوان در حال فعالیت‌اند.

آغاز عملیات احداث پارکینگ ۵هزار واحدی در ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

غلامرضا شنگی، شهردار منطقه ۲۰، نیز اظهار کرد: منطقه ۲۰ در سال‌های اخیر توانسته است گام‌های مؤثری در جهت افزایش رضایتمندی شهروندان بردارد.

وی افزود: امروز، با حمایت شهردار محترم تهران، بودجه مصوب منطقه به ۲۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. و ما انتظار داریم پروژه‌های مشترک در منطقه با سرعت بیشتری پیش برود.

شهردار منطقه ۲۰ در پایان با اشاره به پروژه متروی میدان شهر ری گفت: این پروژه از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری است. امیدواریم با همراهی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک، تست گرم خط مترو در اسفندماه امسال انجام و در ابتدای سال آینده به بهره‌برداری برسد.