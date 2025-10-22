مرکز لجستیک کرمان و سیرجان به تصویب رسید و شرایط خوبی برای سرمایه گذاران فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمد علی طالبی استاندار کرمان امروز درسیرجان گفت: در ستاد لجستیک کشور برای استان که در شهرهای کرمان و شهرستان سیرجان مرکز لجستیک به تصویب نهایی رسیدو با این مصوبه یک فرصت بسیار خوب برای سرمایه گذای در حوزه لجستیک هم در سیرجان وکرمان فراهم شد.

وی افزود : این دوموقعیت بسیار خوب هستند تا سرمایه گذاران بتوانندسرمایه گذاری در حوزه های مختلف داشته باشندو این مرکز در سیرجان با مدیریت راه آهن در جوار راه راه آهن خواهد بود و در کرمان هم جانمایی خوبی برای استقرار این مرکز صورت گرفته است

استاندار کرمان عنوان کرد : با حضور سرمایه گذاران در بحث سرمایه گذاری ما می توانیم شرایط بسیار خوبی را هم درایجاد اشتغال و هم بحث بار و کالا و همچنین واحد های فرآوری در جوار مرکز لجستیک فراهم کنیم که نقش بسیار خوبی درتوسعه استان کرمان دارد .





