آئین رسمی و باشکوه، مراسم استقبال از نو دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی ۱۴۰۴ دانشگاه تهران با حضور رئیس دانشگاه تهران، هیأت رئیسه دانشگاه و جمعی از استادان برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، این مراسم که با ادای احترام به مقام شامخ شهدا در مقابل یادمان دانشگاه آغاز شد، پس از ورود هیأت رئیسه ، با نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی ایران و قرائت قرآن کریم به طور رسمی آغاز شد.

در بخشی از این مراسم، کلیپی از بیانات مقام معظم رهبری درباره دانشگاه تهران و نقش دانشجویان و استادان آن در پیشرفت کشور پخش شد.

اجرای دل‌انگیز گروه موسیقی مقامی تربت‌جام و قرائت میثاق‌نامه دانشجویی دانشگاه توسط یک استاد و یک دانشجوی دانشگاه، از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

از دیگر بخش‌های جذاب و نمادین این آئین، مراسم انتقال پرچم دانشگاه از یک فارغ‌التحصیل سال جاری به یک نو دانشجو بود که پیام استمرار علم و مسئولیت به نسل جدید را داد.

در پایان این مراسم نیز از رتبه‌های برتر آزمون سراسری که امسال موفق به ورود به دانشگاه تهران شده‌اند، با حضور معاون وزیر علوم و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه تجلیل شد.