به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران گفت: ابوالفضل بیهقی، تاریخ نگاری منصف و واقعه نگاری واقعی بوده که با نگارش کتاب تاریخ بیهقی از حریم زبان گرانسنگ فارسی پاسداری کرده است.

محمود شالویی در همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در دانشگاه حکیم سبزواری افزود: ابوالفضل بیهقی روایت تاریخی را با حکایت های دلنشین و لحن قصه گونه بیان کرده است، وی بدون سوء استفاده از جایگاهی که داشته روایت ها را بدون دخل و تصرف بیان و رعایت جانب انصاف و حقیقت را داشته است.

وی با اشاره به اینکه ساخت المان مفاخر کشور در معرفی و بهره گیری از دانش و اندیشه آنها تاثیرگذار است، تصریح کرد: در این ارتباط برای تکمیل بنای یادبود ابوالفضل بیهقی با موافقت و حمایت سازمان برنامه و بودجه اقدامات جدی و اساسی صورت می گیرد.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران گفت: همچنین بنای یادبود دکتر شریعتی و پدر وی استاد محمدتقی شریعتی در دستور کار است و با جدیت دنبال می شود و در ارتباط با المان استاد حمید سبزواری نیز شهرداری سبزوار اهتمام ویژه ای داشته است که این انجمن نیز در بخش کاشی‌ کاری و انتخاب اشعار ایفای نقش می کند.

شالویی افزود: برای بهره گیری بیشتر از آثار دانش و اندیشه بیهقی باید افزون بر استفاده از ابزارهای گذشته از قالب های هنری نمایش، سینما و حوزه تجسمی بهره جست تا امکان انتقال این ویژگی های ارزشمند به نسل جوان، دانشجویان و دانش آموزان فراهم شود.