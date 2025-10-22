به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، گزارش‌های مردمی از هدف رفت آب در نقاط مختلف استان همدان و لزوم ساماندهی زیرگذر‌ها برای فصل‌های پاییز و زمستان در بسته خبری تلنگر این هفته.

اجرایی نشدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم بخش ثابتی در این بسته خبری پیدا کرده است.

شماره ۰۹۱۸۰۸۴۵۰۰۳ آماده دریافت تصاویر، پیام‌ها و موضوعات ارسالی هم استانی‌ها، برای پخش از صداوسیمای استان همدان و بسته خبری تلنگر است.