پخش زنده
امروز: -
بسته خبری تلنگر پل ارتباطی مخاطبان با خبر همدان برای پخش خبرها و تصاویر آنهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، گزارشهای مردمی از هدف رفت آب در نقاط مختلف استان همدان و لزوم ساماندهی زیرگذرها برای فصلهای پاییز و زمستان در بسته خبری تلنگر این هفته.
اجرایی نشدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم بخش ثابتی در این بسته خبری پیدا کرده است.
شماره ۰۹۱۸۰۸۴۵۰۰۳ آماده دریافت تصاویر، پیامها و موضوعات ارسالی هم استانیها، برای پخش از صداوسیمای استان همدان و بسته خبری تلنگر است.