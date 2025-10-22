نایب رئیس مجلس در دیدار نایب رئیس شورای فدراسیون روسیه گفت: توافق جامع راهبردی بین ایران و روسیه در مجلس مصوب شده که اتفاق خوبی است و می‌تواند به توسعه روابط کمک بزرگی کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حمیدرضا حاج بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه یکصد و پنجاه و یکمین نشست مجمع اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU)، در ژنو با ولادیمیر یاکوشف نایب رئیس شورای فدراسیون روسیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی با بیان اینکه اتفاقات مهمی در دنیا رخ داده است، گفت: به ایران می‌گفتند حل مسائل از طریق مذاکره خوب است، اما در حین مذاکره به ایران حمله نظامی شد.

رئیس هیأت پارلمانی ایران در ژنو از مواضع روسیه در حمایت از ایران قدردانی کرد و افزود: در طول این مدت روسای جمهور و وزرای خارجه ایران و روسیه با هم ملاقات‌هایی داشتند همچنین دکتر لاریجانی پیامی را به آقای پوتین رساند و تاثیرات خوبی داشت. امروزه جنگ علیه چند جانبه‌گرایی در دنیا وجود دارد. توافق جامع راهبردی بین ایران و روسیه در مجلس مصوب شده که اتفاق خوبی است و می‌تواند به توسعه روابط کمک بزرگی کند.

وی افزود: کشور‌های ایران، روسیه و چین باید فکری اساسی برای وضعیت فعلی دنیا داشته باشند چرا که کشور‌های تاثیرگذاری هستند.

وی با اشاره به اینکه ترامپ در شرم الشیخ روسای جمهور کشور‌ها را تحقیر کرد، ادامه داد: صهیونیست‌ها بعد از مبادله اسرا مجدداً غزه را بمباران کردند، بنابراین کشور‌ها باید بدانند اگر با یکدیگر در برابر اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی حرکت نکنند، نوبت آنها هم می‌رسد چراکه آمریکا دستور تشکیل وزارت جنگ را داده است. ایران به برجام متعهد بود، اما آمریکایی‌ها آن را پاره کردند. سه کشور اروپایی نیز در عدم اجرای تعهدات با آمریکا همراهی کردند و متاسفانه اروپا هویتی مستقل برای خود قائل نیست و کاملاً از آمریکا فرمان می‌گیرد، مطرح کردن اسنپ بک نیز در همین راستا بود.

ولادیمیر یاکوشف نایب رئیس شورای فدراسیون روسیه نیز در این دیدار، گفت: رئیس شورای فدراسیون روسیه حدود ۳ ماه قبل با آقای قالیباف رئیس مجلس ایران در ژنو دیدار داشت و بنده نیز در این دیدار حضور داشتم در هر صورت می‌توان عنوان کرد، روابط نزدیکی بین هیئت پارلمانی ایران و روسیه وجود دارد. در زمان حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، روسیه اعلام کرد که این حمله تروریستی است.

وی افزود: توافقنامه بین ایران و روسیه وارد فاز اجرایی شده و انجام این موضوع، برای دنیا مهم است، نکته دیگر اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ منقضی شده و روسیه به اسنپ بک پایبند نیست، بنابراین به همکاری خود با ایران ادامه می‌دهد. آمریکا در دوران ترامپ قابل پیش‌بینی نیست و می‌خواهد به راه حل‌های سریع برسد و اعتبار برای خود کسب کند. نکته دیگر اینکه توافق شرم الشیخ مشکل خاورمیانه را حل نمی‌کند و صرفاً یک آتش بس موقت است، احتمال بدتر شدن اوضاع وجود دارد و همین نکته درباره پیشنهاد‌ها در موضوع اوکراین وجود دارد چراکه به جزئیات توجه نشده است.

ولادیمیر یاکوشف گفت: ایران و روسیه نمی‌توانند به آمریکا و اتحادیه اروپا امیدی داشته باشند. چند جانبه گرایی به استقلال و حفظ حاکمیت کشور‌ها کمک می‌کند. درباره ایده ایران مبنی بر توسعه همکاری ایران، روسیه و چین موافق هستیم.