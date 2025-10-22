مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در همایش ملی مطالعات گروس گفت: شهرستان بیجار باید با ارتقای زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، شهری توسعه یابد تا گردشگری و فعالیت‌های فرهنگی منطقه رونق یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احمدرضا خضری گفت : حمایت از صنایع کوچک و بزرگ، مکانیزه کردن کشاورزی، راه‌اندازی کارگاه‌های فرآوری محصولات کشاورزی و توسعه صنایع بسته‌بندی، از اقدامات مهم برای تقویت اقتصاد و فرهنگ شهرستان است.

استاندار کردستان هم در این همایش با اشاره به ظرفیت‌ها و چالش‌های بیجار افزود: این شهرستان یکی از تاریخی‌ترین مناطق استان است که با پدیده مهاجرت و خالی شدن بیش از ۵۰روستا مواجه شده است.

آرش زره‌تن لهونی با بیان اینکه توسعه گردشگری بر پایه جاذبه‌های طبیعی و تاریخی می‌تواند به رونق اقتصادی و حفظ جمعیت کمک کند، افزود: احداث راه‌آهن، تکمیل پروژه انتقال آب از سد سیازاخ دیواندره، پیگیری حقابه بیجار از سد تلوار و تبدیل منطقه حفاظت‌شده بیجار به ژئوپارک از مهم‌ترین طرح‌های در دست اجرا هستند.

علیرضا زندیان نماینده مردم بیجار در مجلس نیز گفت : تکمیل زنجیره‌های صنعتی، توجه به صنایع تبدیلی و سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی، ظرفیت‌های شهرستان را برای تثبیت جمعیت و توسعه اقتصادی و گردشگری تقویت می‌کند.

رئیس دانشگاه کردستان هم گفت : ادبیات فولکلور و منظومه‌های شفاهی گروس گنجینه‌ای ارزشمند از فرهنگ کردی است که پازل فرهنگ و ادب ایرانی را کامل می‌کند.

عادل سی‌وسه‌مرده افزود: مقالات ارائه‌شده در این همایش در تدوین دانشنامه کردستان‌شناسی استفاده خواهند شد تا ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی منطقه به‌صورت علمی مستندسازی شوند.

بهرام نصراللهی‌زاده دبیر علمی همایش گفت: از ۷۱ مقاله ارسال‌شده به دبیرخانه، ۵۵ مقاله پذیرفته شد که ۴۱ مقاله به‌صورت سخنرانی و ۱۴ مقاله به‌صورت پوستر ارائه شدند و مجموعه مقالات همایش در قالب کتاب منتشر خواهد شد.