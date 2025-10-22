به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ بهادر دیلمی فرمانده انتظامی تنکابن از دستگیری ۲ سارق مرکبات با ۶ فقره اعتراف به سرقت در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت از باغات مرکبات، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت و مأموران کلانتری بخش نشتا با انجام اقدامات پلیسی، دو سارق سابقه‌دار را در حین سرقت شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ دیلمی تصریح کرد: متهمان در بازجویی‌های به عمل آمده به ۶ فقره سرقت اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن در پایان از شهروندان خواست: هشدارهای پلیس در خصوص پیشگیری از سرقت را جدی گرفته و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را سریعاً به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.