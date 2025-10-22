پخش زنده
تفاهم نامههایی در اختتامیهی نخستین نمایشگاه فرصتهای مشترک تجارت و سرمایهگذاری ایران و افغانستان در بیرجند منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در اختتامیهی نخستین نمایشگاه فرصتهای مشترک تجارت و سرمایهگذاری ایران و افغانستان در بیرجند تفاهم نامههایی در حوزه کِشت فراسرزمینی، گردشگری سلامت، معدن و سایر حوزهها منعقد شد که آغازی بر تجارت گستردهتر بین دو کشور است.
استاندار در اختتامیه این نمایشگاه، از برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه بعدی توانمندیهای استان در یکی از ولایتهای کشور افغانستان خبر داد و گفت: ما باید داشتههای خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی معرفی کنیم تا بازارهای تازهای برای محصولات استراتژیک استان مانند زرشک، زعفران و عناب ایجاد شود.
هاشمی با قدردانی از تلاشهای بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی و دستگاههای اجرایی استان در برگزاری این رویداد افزود: این نمایشگاه نتیجه ماهها برنامهریزی و جلسات مشترک بود و در واقع پایان کار نیست، بلکه نقطه آغاز حرکت جدی در توسعه روابط تجاری و سرمایهگذاری مشترک با کشور افغانستان است.