اجرای طرح آرامش در شهر در ایلام
فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از اجرای طرح آرامش با هدف کاهش جرائم در سطح شهر ایلام خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «بهزاد بسطامی» فرمانده انتظامی شهرستان ایلام اظهار داشت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان جامعه، طرح آرامش در شهر با هدف کاهش جرائم در سطح شهرستان ایلام به مرحله اجرا در آمد.
وی افزود: در اجرای این طرح، ۱۵ نفرخرده فروش مواد مخدر دستگیر و تعداد ۸۲ نفر معتاد متجاهر جمع آوری که جهت بازپروری تحویل کمپهای ترک اعتیادشدند.
فرمانده انتظامی شهرستان ایلام تصریح کرد: همچنین در ادامه اجرای این طرح ۲ کیلو گرم انواع مواد مخدر، ۲۵۰۰ حبه قرص روانگردان و ۳۶۰ سی سی شربت مخدر در بازرسی از مخفیگاه و پاتوق خرده فروشان کشف و ضبط شد.