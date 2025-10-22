خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام ؛ سرهنگ «بهزاد بسطامی» فرمانده انتظامی شهرستان ایلام اظهار داشت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان جامعه، طرح آرامش در شهر با هدف کاهش جرائم در سطح شهرستان ایلام به مرحله اجرا در آمد. به گزارش؛ سرهنگ «بهزاد بسطامی» فرمانده انتظامی شهرستان ایلام اظهار داشت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان جامعه، طرح آرامش در شهر با هدف کاهش جرائم در سطح شهرستان ایلام به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح، ۱۵ نفرخرده فروش مواد مخدر دستگیر و تعداد ۸۲ نفر معتاد متجاهر جمع آوری که جهت بازپروری تحویل کمپ‌های ترک اعتیادشدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام تصریح کرد: همچنین در ادامه اجرای این طرح ۲ کیلو گرم انواع مواد مخدر، ۲۵۰۰ حبه قرص روانگردان و ۳۶۰ سی سی شربت مخدر در بازرسی از مخفیگاه و پاتوق خرده فروشان کشف و ضبط شد.