اسدیان گفت: به مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان تسهیلات بدون سود پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان استان از پرداخت تسهیلات به مستمری بگیران این صندوق در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد
مختار اسدیان گفت: به منظور حمایت از مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان با همکاری بانگ قرض الحسنه مهر ایرانیان تسهیلات بدون سود به مستمری بگیران این صندوق که زیر ۷۰ سال سن دارند پرداخت میشود.
اسدیان سرجمع خانوارههای مشمول دریافت این تسهیلات در کهگیلویه و بویراحمد را ۳۴۱ خانوار اعلام کرد و افزود: این تسهیلات متناسب با مستمری دریافتی مستمری بگیران این صندوق از ۲۰ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان با اقساط ۳۶ ماهه پرداخت و اقساط این تسهیلات نیز ماهیانه از حقوق مستمری این خانوارها کسر و به حساب بانک پرداخت میشود.
وی سرجمع اعتبارات اختصاص یافته برای این تعداد خانوار را ۷۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال اعلام کرد و ادامه داد: به مستمری بگیرانی که ماهیانه کمتر از ۲ میلیون تومان مستمربی دریافت ۲۰ میلیون تومان، و تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی مختص خانوارهایی که مستمری ماهیانه بییشتر از ۳ میلیون تومان و کمتر از ۴ میلیون تومان است پرداخت میشود.
صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان استان با بیان اینکه این تسهیلات بدون ضامن پرداخت میشود گفت: به مستمری بگیرانی که مستمری آنان بیش از ۴ میلیون تومان و کمتر از ۵ میلیون تومان باشد ۴۰ میلیون تومان تسهیلات و افرادیکه حقوق مستمری آنان بیش از ۵ میلیون تومان باشد ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سود، بدون ضامن و بدو نیاز به مراجعه به بانک پرداخت میشود.