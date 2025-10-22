به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما ؛ مراسم یادبود شهیده کرباسی ، اولین شهیده ایرانی راه قدس، با حضور اقشار مختلف مردم و برخی خانواده های شهدا در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مراسم گفت: این شهید بزرگوار و همسرشان در راه خدمت به جبهه مقاومت تلاش کردند و نماد ایستادگی و دفاع از مظلوم بودند.

خانم فرهمندپور افزود: شهادت آنها نه تنها جبهه مقاومت را تضعیف نکرد، بلکه درخت مقاومت را تنومندتر ساخت و قدرت قرآن و تمدن اسلامی را به جهانیان نشان داد.

وی گفت: این شهیدان بزرگوار به جهانیان نشان دادند که جبهه مقاومت، نمایانگر قدرت قرآن و تمدن اسلامی است و هرگز در برابر ظلم و ستم تسلیم نخواهد شد.

خانم فرهمندپور گفت: از هر قطره خون این شهیدان، افراد دیگری متولد خواهند شد تا راه اسلام و مقاومت را ادامه دهند.

رژیم جنایتکار صهیونیستی در ۲۸ مهرماه سال ۱۴۰۳ با حمله پهپادی به خودرو و سپس تهاجم مستقیم موشکی، شهیده معصومه کرباسی و همسرش رضا عواضه را در شهر جونیه لبنان ترور و به شهادت رساند.