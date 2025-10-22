نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گفت: این شهرستان با دارا بودن زیرساخت‌های دانشگاهی گسترده و سابقه درخشان در تولید علم و صادرات، قابلیت تبدیل شدن به قطب منطقه‌ای در کشور را دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رضا حاجی‌پور، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، در دومین همایش ملی نقش دانشگاه‌های غیردولتی در تحول آموزش عالی در دانشگاه شمال آمل، گفت: این شهرستان با توجه به ظرفیت‌سازی‌های انجام‌شده، قابلیت تبدیل شدن به قطب آموزشی و علمی در شمال کشور را دارد.

وی افزود: افتخار می‌کنیم که ظرفیت بسیار خوبی از نظر جاذبه‌های جغرافیایی، امکانات و گسترش رشته‌های تحصیلی در دانشگاه شمال، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی میرزاهاشم آملی و دیگر دانشگاه‌های این شهرستان در سال‌های اخیر ایجاد شده است.

نماینده مردم آمل در مجلس با اشاره به جایگاه اقتصادی این شهرستان تصریح کرد: آمل در حال حاضر میزبان بیش از نیمی از تولید و صنعت مازندران و بیش از ۷۰ درصد صادرات سالانه استان است.

حاجی‌پور در ادامه با تقدیر از درخشش علمی نخبگان آملی خاطرنشان کرد: درخشش تیم‌های المپیادی، نخبگان دانشگاهی و دانشمندان جوان در زمینه هوش مصنوعی از جمله شهید نخبه دکتر مجید تجن‌جاری، نمونه‌هایی از ظرفیت‌های علمی این شهرستان است.

وی در پایان بر لزوم کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های دانشگاهی تأکید کرد و گفت: باید زنجیره تولید علم در کشور با فعالیت‌های به‌روز و متناسب با نیاز جامعه پیشرفت کند تا ایران همچنان به عنوان یکی از کشورهای صاحب قدرت علمی در منطقه و جهان باقی بماند.