شهردار تبریز از تصویب اصلاح مصوبه جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث مرحله نخست خط ۲ قطار شهری تبریز در جلسه شورای اقتصاد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، یعقوب هوشیار گفت: با اجرای این مصوبه زیرساختهای مالی و اجرایی طرحهای ملی حملونقل شهری در تبریز تقویت میشود.
وی ادامه داد: در نشست اخیر شورای اقتصاد اصلاح مصوبه مربوط به جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث مرحله نخست خط ۲ قطار شهری تبریز با درخواست وزارت کشور به تصویب رسید. این تصمیم در راستای تسهیل فرآیند تأمین مالی و تسریع اجرای این پروژه مهم حملونقل ریلی در کلانشهر تبریز اتخاذ شد.
شهردار تبریز در خصوص جزئیات و پیشینه اجرای طرح احداث مرحله نخست خط ۲ قطار شهری تبریز با استفاده از تسهیلات مالی خارجی تشریح کرد: بر اساس گزارش ارائهشده به شورای اقتصاد، مبلغ کل تسهیلات خارجی ٤٢٠ میلیون دلار است. مطابق مصوبه دولت، تعهد بازپرداخت ۵۰ درصد از اصل و سود این تسهیلات بر عهده دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
وی اضافه کرد: پیشتر در مصوبه شورای اقتصاد مقرر شده بود زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی طبق جدول پیوستی که با مهر دبیرخانه شورا تأیید شده است، مشروط به تأمین معادل ریالی تسهیلات مذکور و پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجرا شود.
هوشیار با اشاره به ظرفیت خط دو در جا به جایی مسافران تاکید کرد: اجرای مرحله نخست خط ۲ قطار شهری تبریز از طرحهای زیربنایی مهم شهر تبریز به شمار میرود که با هدف توسعه حملونقل عمومی، کاهش ترافیک شهری و ارتقای شاخصهای زیستمحیطی کلانشهر تبریز در دست اجرا است. تصویب اصلاح مصوبه یادشده از سوی شورای اقتصاد، گامی در جهت تقویت زیرساختهای مالی و اجرایی پروژههای ملی حملونقل شهری و تحقق اهداف ملی در توسعه شبکه ریلی کشور ارزیابی میشود.
مرحله اول خط ۲ قطار شهری تبریز حد فاصل قراملک تا میدان دانشسرا به طول ۱۰ کیلومتر، شامل هشت ایستگاه است که حفاری تونل آن به اتمام رسیده و عملیات ایستگاه سازی و بتنریزی و بازگشایی مسیرها با سرعت چشمگیر در حال انجام است و تزریق منابع مالی به موقع، بسترهای لازم برای تکمیل آن را شتاب میدهد.