به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا افتخاری دبیر جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک، با حضور در استودیو شبکه خبر در بخشی از سخنانش، درباره تغییرات موضوعی جشنواره گفت: جشنواه پژواک مطابق روال طبیعی بعد از اختتامیه چهارمین دوره که در اردیبهشت برگزار شد، فراخوان دوره پنجم را آغاز کرد. فرخوان آغاز شده بود که وارد دفاع مقدس ۱۲ روزه شدیم، یکی دو ماهی کار دبیرخانه متوقف شد بعد از اینکه شرایط عادی شد تصمیم بر این شد که در شورای سیاست گذاری، ادای دین کنیم به اتفاقاتی که در ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه اتفاق افتاد فراخوان دچار تغییراتی شد ضمن اینکه شاکله اصلی جشنواره حفظ شده ولی موضوعات و هدف جشنواره تغییر کرد و منعطف شد به دفاع مقدس ۱۲ روزه، هدف اصلی شد بازتاب حماسه ایستادگی مردم در این ایام ۱۲ روزه و بعد از آن اسم جشنواره با یک تغییراتی به پژواک حماسه ایستادگی تغییر کرد، درون مایه اتحاد و همدلی که نمودش را در ۱۲ روزه دیدیم تغییر پیدا کرد و موضوعات هشت گانه برای بخش اصلی طراحی شد.

سه بخش طراحی کرده بودیم مثل دوره‌های گذشته، بخش اصلی، بخش ویژه و بخش برنامه‌های مستمر بود. بخش مستمر به برنامه‌هایی می‌پردازد که درباره دفاع مقدس ۱۲ روزه تولید و پخش می‌شوند. بخش اصلی با هشت موضوع طراحی شد، دانش بومی ضامن استقلال، اقتدار نیرو‌های نظامی، بحث تاب اوری اجتماعی و اتحاد و همدلی، بخش پاسداشت زبان فارسی با رویکرد ادبیات مقاومت، ارتباط با خدا، مقاومت و ایستادگی در برابر زور و شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، از موضوعات بخش های اصلی است و معادل این هشت موضوع، هشت جایزه طراحی شده است.

بخش اصلی شامل این هشت جایزه می‌شود، جوایز شامل جایزه ایران نوآور، ایران مقتدر، ایران همدل، ایران بصیر، ایران فرهنگی، ایران سلامت، ایرام مقاوم و ایران رشید است، که به ترتیب در هشت بخش جایزه شهید تهرانچی را به برگزیده بخش جایزه ایران نواور اهدا می‌کنیمريال جایزه نشان شهیدحاجی زاده را به برگزیده جایزه ایران مقتدر، نشان شهید سلیمانی را تقدیم می‌کنیم به برگزیده جایزه بخش ایران همدل، نشان شهید اوینی به برگزیده جایزه بخش ایران بصیر، نشان فردوسی را به جایزه بخش ایران فرهنگی، نشان دکتر اعتماد سعید از مدیران فقید رادیو به جایزه ایران سلامت و نشان شهید سلیمانی به جایزه ایران مقاوم و نشان رشید هم به برگزیده بخش جایزه ایران رشید اهدا می‌شود.

برای تعیین موضوعات بخش ویژه شورای سیاستگذاری بحث‌های زیادی داشت، این ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه، نقش حضرت آقا را به عنوان رهبر عالیقدر شیعیان جها به شدت نمایان کرد برای همه جهانیان و تصمیم گرفتیم که ادای دینی داشته باشیم به نقش ایشان و برنامه‌ها را با موضوع رهبری داهیانه ایشان دریافت کنیم.

سه بخش در نظر گرفتیم. سه تا موضوع انتخاب شد برای بخش ویژه، «رهبر محبوب من»، «رهبر شجاع من» و «رهبر مدبر من». برنامه‌هایی که با ساختار آزاد در این سه تا موضوع تهیه شوند به مسابقه گذاشته می‌شوند و برگزیدگان هر کدام جایزه دریافت می‌کنند. بخش مستمر، بخشی است که مطابق دوره‌های گذشته به برنامه‌های پخش شده تعلق دارد برنامه‌هایی که از ۲۳ خرداد همزمان با آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی تولید شده است تا پایان مهلت ارسال آثار. ­ در ۶ دسته، برنامه‌های گفتگومحور، برنامه‌های ترکیبی، برنامه‌های گفتا محور، برنامه‌های طنز، مستند و نمایش، که مشاغل برتر در این بخش جایزه می‌گیرند. تهیه کننده برتر، گوینده، زن و مرد، بازیگر، نویسنده، گزارشگر، صدابردار، کارگردان و یک جایزه در این بخش همبه برنامه‌هایی که با کمک هوش مصنوعی تولید شده باشد اهدا می شود.

تا اول بهمن ماه امکان دریافت آثار است که شامل برنامه‌هایی است که برای بخش مسابقه تولید شده باشد یا در بخش مستمر در این مدت تولید و پخش شده باشد. ­

طبق روال همیشگی تا اوایل بهمن آثار را دریافت می کنیم، داوری در دو­ماه اخر سال انجام می‌شود، ۲۴ اسفند آثار راه یافته به مرحله نهایی معرفی می‌شود­، دهم اردیبهشت ­نامزد‌های دریافت جایزه معرفی می‌شوند و ۲۷ اریبهشت مراسم اختتامیه است که در مرکز همایش‌ها برگزار می‌شود.

برای بخش مردمی ما یک جشنواره‌ای ذیل رادیو جوان داریم با عنوان «­­رویداد ملی پادپخش» که برای آثار مردمی. سومین دوره اش هم شروع شده و در بهمن ماه برگزیدگان معرفی می‌شود در حال طراحی یک جشنواره تولیدات مردمی هم هستیم. ­ خیلی از شبکه‌ها این بخش را دارند مثل صباخوانی شبکه صبا، قرار است همه اینها تجمیع شود و در قالب جشنواره تولیدات مردمی به زودی اطلاع رسانی می شود.