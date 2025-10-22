مدیر صندوق کارآفرینی امید استان یزد: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۳۷۸ فقره تسهیلات قرض الحسنه و ارزان قیمت به مبلغ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید عباس امامی افزود: ۳۲۵ فقره از این تسهیلات به مبلغ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال در قالب تسهیلات اشتغال پرداخت شده که زمینه ایجاد و تثبیت ۷۵۰ فرصت شغلی را فراهم کرده و مابقی در قالب تسهیلات ضروری اقدام شده است.

وی با بیان اینکه تسهیلات پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل نرخ رشد ۱۲۵ درصدی داشته است، گفت: از تسهیلات پرداختی ۲۰۸ طرح به مبلغ هزار میلیارد ریال در بخش خدمات، ۱۰۰ طرح به مبلغ ۵۶۲ میلیارد ریال در بخش صنعت و ۱۷ طرح به مبلغ ۹۸ میلیارد ریال در بخش کشاورزی مورد حمایت مالی قرار گرفته است.

مدیر صندوق یزد ادامه داد: صندوق کارآفرینی امید در راستای پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ قانون بودجه کشور با انعقاد قرارداد با هفت وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی، علوم تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی و اختصاص اعتباری معادل هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال به استان یزد، تاکنون ۱۶۵ فقره تسهیلات اشتغال به مبلغ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در این چارچوب پرداخت کرده است.

امامی درباره برنامه‌های اقدام شده در سال جاری تصریح کرد: پرداخت ۱۱ فقره تسهیلات جشنواره خرمای بافق با اعتبار ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، پرداخت ۴ فقره تسهیلات صندوق‌های خردمحلی زنان روستایی در شهرستان مهریز به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال و پرداخت تسهیلات طرح‌های نیروگاهی خورشیدی در قالب تفاهم‌نامه با سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا) که تسهیلات اولین نیروگاه به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال در شهرستان خاتم پرداخت و مابقی نیروگاه‌ها در دست اقدام می‌باشد.