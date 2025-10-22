رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اهمیت نگاه نقادانه در فرآیند تصمیم‌سازی، از نقد‌های فعالان محیط زیست استقبال کرد و گفت: حتی نقد‌های غیرمنصفانه نیز می‌توانند ما را در مسیر صحیح هدایت کنند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما انصاری، در جلسه شورای راهبردی سازمان، با تأکید بر لزوم گسترش گفت‌و‌گو و تعاملات مؤثر، افزود: نقد‌های سازنده، به‌ویژه از سوی فعالان محیط زیست و نمایندگان تشکل‌ها، به رشد و پویایی سازمان کمک می‌کند. ما قدردان این انتقادات هستیم و به آن نیاز داریم.

وی با بیان اینکه مسأله‌محور بودن باید در دستور کار شورای راهبردی قرار گیرد، افزود: انتظار می‌رود این شورا با ارائه نظرات مشورتی، در مسیر حل مسائل کلیدی و چالش‌های پیش روی سازمان ایفای نقش کند.

انصاری با اشاره به تنوع و گستردگی مسائل زیست‌محیطی کشور تصریح کرد: لازم است این مسائل با اولویت‌بندی دقیق بررسی شوند. همچنین تقویت ارتباط میان سازمان و تشکل‌ها و فعالان محیط زیست، یک ضرورت است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از برگزاری جلسات متعدد با ذی‌نفعان و دستگاه‌های اجرایی برای تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اخیر دولت در حوزه محیط زیست خبر داد و افزود: تمام تلاش تیم مدیریتی سازمان بر این است که از مواضع محیط زیست با حساسیت و جدیت دفاع شود.

وی در پایان تأکید کرد: بسیاری از چالش‌های زیست‌محیطی به‌دلیل انباشت و پیچیدگی‌های تاریخی، راهکار‌های فوری ندارند. حل این مسائل نیازمند رویکردی اصولی و صرف زمان منطقی است.