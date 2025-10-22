پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پیامی به همایش سراسری معاونان صنایعدستی کشور، با تاکید بر نقش محوری صنایعدستی در انسجام ملی و توسعه پایدار، باز تعریف راهبردی چشمانداز این حوزه را بر پایه داده محوری، نوآوری مدیریتی و همافزایی نهادی، خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحیامیری در پیامی به مناسبت برگزاری همایش سراسری معاونان صنایعدستی کشور که امروز برگزار شد، صنایعدستی ایران را «نماد انسجام ملی، سرمایه فرهنگی و هویت جمعی ملت ایران» دانست و تاکید کرد: صنایعدستی ایران، با تنوع بینظیر جغرافیایی و فرهنگی در ۳۱ استان کشور، نماد انسجام ملی، سرمایه فرهنگی و هویت جمعی ماست. انتظار میرود با رویکردی راهبردی و مبتنی بر تحلیلهای علمی، چشمانداز کلان این حوزه بازتعریف و تحکیم شود.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به شرایط پیچیده امروز و ضرورت مدیریت دانشبنیان در عرصه صنایعدستی افزود: موفقیت در این حوزه نیازمند ادغام خرد جمعی، نوآوری مدیریتی و بهرهگیری هوشمندانه از منابع انسانی و مادی است. تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد صنایعدستی، ایجاد یکمیلیون فرصت شغلی پایدار و افزایش صادرات غیرنفتی به ارزش ۴۹۰ میلیون یورو تنها از مسیر همافزایی نهادی، بازتولید سبک زندگی اصیل و اقتصاد هویتبنیان ممکن خواهد بود.
صالحیامیری با تاکید بر لزوم برنامهریزی منطقهمحور و شناخت ظرفیتهای بومشناختی کشور گفت: برنامهریزیها باید بر پایه شناخت دقیق ظرفیتهای هر رشته و مزیتهای منطقهای استوار باشد تا مسیر توسعه پایدار، عدالت منطقهای و ارتقای کیفیت زندگی جوامع محلی تضمین شود.
وی نیروی انسانی را ارزشمندترین سرمایه وزارتخانه دانست و بر لزوم آموزش پیشرفته، تشویق هدفمند و پایش مستمر توانمندیها تاکید کرد و افزود: قاطعیت مدیریتی و رویکرد نوآورانه در تصمیمسازی، رمز پویایی و موفقیت در صنایعدستی است.
وزیر میراثفرهنگی ، تعامل فعال با بخش خصوصی و تشکلهای حرفهای را یکی از ارکان توسعه این بخش دانست و گفت : تعامل مؤثر با بخش خصوصی، نهادهای مولد و بهرهگیری از ظرفیتهای فرابخشی، امکان ایجاد شبکهای منسجم از همکاریهای بینسازمانی را فراهم و محدودیتها را به فرصت تبدیل میکند.
صالحیامیری با قدردانی از تلاشهای معاونان و مدیران صنایعدستی کشور، افزود : تلاشهای متعهدانه و اثرگذار شما، پیشقراولان توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور، منشأ اثرات پایدار و راهبردی خواهد بود. با خرد مدیریتی، تعهد حرفهای و همکاری جمعی، آیندهای درخشان و الهامبخش برای صنایعدستی ایران رقم خواهد خورد.