در نشست کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر دزفول با محوریت فضاسازی شهری در شأن سردار شهید غلامعلی رشید، بر طراحی و نصب المان‌های فرهنگی، دیوارنگاره‌های فاخر و تابلو‌های شهری تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نشست کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر دزفول با محوریت «فضاسازی شهری در شأن سردار شهید غلامعلی رشید» به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی نمازی و با حضور نمایندگان معاونت فرهنگی شهرداری دزفول و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری برگزار شد.

در ابتدای جلسه، اعضای کمیسیون گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه گردشگری مقاومت و فضاسازی فرهنگی ارائه کرده و دیدگاه‌های خود را در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در سیمای شهری بیان کردند.

حجت‌الاسلام نمازی با اشاره به سفر اخیر اعضای کمیسیون به شهر کرمان گفت: در کرمان، المان‌ها و نماد‌های مرتبط با سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به‌صورت گسترده در سطح شهر دیده می‌شود. با توجه به اینکه شهید شاخص دزفول، سردار شهید غلامعلی رشید است، شایسته است فضای شهری دزفول نیز با نماد‌های مرتبط با این سردار بزرگ مزین شود.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه نهاد‌ها در این مسیر افزود: تمام سازمان‌ها، ادارات و مجموعه‌های خصوصی باید در طراحی و نصب المان‌های فرهنگی مرتبط با سردار رشید نقش‌آفرینی کنند. فضاسازی شهری در شأن این فرمانده والامقام، یک وظیفه فرهنگی و اجتماعی است.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر دزفول همچنین بر لزوم مکانیابی دقیق برای اجرای دیوارنگاره‌های فاخر با موضوع سردار رشید تأکید کرد و گفت: دیوارنگاره‌های شهری زبان گویای هویت فرهنگی و تاریخی هر شهر هستند. باید نقاط شاخص و پرتردد دزفول برای اجرای آثار ماندگار انتخاب شوند تا پیام ایثار و مقاومت در سیمای شهر جلوه‌گر شود.

مقرر شد مراحل طراحی و آماده‌سازی این تصویر با همکاری واحد فرهنگی شهرداری و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در اسرع وقت انجام شود.

همچنین اعضای کمیسیون تصویب کردند که دو تابلو با متریال CNC و آهن یا چنلیوم طراحی و اجرا شود؛ یکی در ورودی میدان رودبند و دیگری در بلوار شهید رشید نصب گردد.

بر اساس تصمیم کمیسیون، مدت زمان یک هفته برای طراحی اولیه، برآورد هزینه و ارسال طرح نهایی تعیین شد تا پس از بررسی کارشناسی، مراحل ساخت و نصب آغاز شود.

در پایان، مقرر شد در نشست آینده کمیسیون، محمد آذرکیش مسئولیت طراحی دقیق المان‌ها و ارائه برآورد هزینه نهایی را بر عهده گیرد تا تصمیم‌گیری نهایی با دقت و هماهنگی کامل انجام پذیرد.