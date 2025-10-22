پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به چالشهای زیرساختی، نیروی انسانی و آسیبهای اجتماعی، خواستار مشارکت جدی خانوادهها در فرآیند تعلیم و تربیت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علیفر در نشست گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان با تبریک این مناسبت، بر نقش بنیادین خانوادهها در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.
وی اظهار کرد: آموزش و پرورش چهار رکن اساسی دارد؛ دانشآموز، اولیا، مدرسه و سیستم اداری. این ارکان باید در ارتباط مستقیم و همافزا باشند، چرا که هرگونه گسست میان آنها موجب اختلال در کل سیستم و کاهش بهرهوری خواهد شد.
علیفر با اشاره به چالشهای جدی آموزش و پرورش استان، نخستین مشکل را کمبود فضای آموزشی دانست و گفت: سرانه فضای آموزشی در اهواز تنها سه متر و ۲۴ سانتیمتر است که منجر به تراکم بالای کلاسها و دوشیفته شدن اغلب مدارس شده است؛ این وضعیت اجرای برنامههای فوقبرنامه را نیز با محدودیت مواجه کرده است.
وی افزود: دو شیفت بودن مدارس، فرسودگی سریعتر فضاهای آموزشی را به دنبال دارد. اداره کل نوسازی در تلاش برای بهسازی مدارس است، اما کمبود فضای جایگزین مانع از جابهجایی دانشآموزان شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان کمبود نیروی انسانی را از دیگر چالشها عنوان کرد و گفت: در مهرماه تلاش شد هیچ کلاس درسی بدون معلم نباشد، اما برای رسیدن به مدرسه ایدهآل نیازمند نیروهای کیفیتبخش در حوزههای آموزشی، پرورشی، بهداشت، مشاوره و فناوری هستیم.
وی، فرسودگی تجهیزات بهویژه در هنرستانها، میانگین پایین معدل پایه دوازدهم، آسیبهای اجتماعی و چالش دوزبانه بودن استان را از دیگر مسائل مهم برشمرد و افزود: هر منطقه نسخه آموزشی خاص خود را میطلبد و نمیتوان با محتوای یکسان به همه مناطق پاسخ داد.
علیفر با اشاره به تدوین ۱۵ اولویت برای عبور از وضعیت موجود، گفت: مشارکتپذیری و تقویت نقش شوراها از جمله این اولویتهاست. اگر بتوانیم شوراهای تعلیم و تربیت را فعال کنیم، قطعاً شرایط بهبود خواهد یافت.
وی با اشاره به نقش تاریخی شخصیتهایی، چون امیرکبیر و دکتر مصدق در تحول آموزش، اظهار داشت: اگر همدل و متحد باشیم، دکتر پزشکیان نیز میتواند نقطه عطفی در تاریخ آموزش کشور باشد. ایشان آموزش و پرورش را به عنوان اولویت نخست دولت چهاردهم اعلام کرده و تاکنون ۶۰ جلسه ویژه با حضور ریاست جمهوری برگزار شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تأکید کرد: اکنون که دولت آموزش و پرورش را در صدر اولویتها قرار داده، ما نیز باید با همفکری و مشارکت اولیا، مسیر تحول را هموار کنیم. این مشارکت صرفاً مالی نیست؛ نظارت خانوادهها بر آموزش فرزندان، نقش مهمی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تثبیت آموزهها دارد.
وی از اجرای طرح «مدرسه تراز» به عنوان راهکار برونرفت از چالشها یاد کرد و گفت: مدیران مدارس باید ذهنی خلاق داشته باشند و اولیا نیز تعلیم و تربیت را در صدر امور قرار دهند. نقد و پیشنهادات سازنده خانوادهها، روند کار آموزش و پرورش را بهبود خواهد بخشید.