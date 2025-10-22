پخش زنده
امروز: -
وزرای ورزش کشورهای ایران و عربستان در منامه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان - بحرین، وزیر ورزش و جوانان ایران به همراه رئیس کمیته ملی المپیک با عبدالعزیز، وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک عربستان و رئیس فدراسیون بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، امروز در منامه دیدار و گفتگو کردند.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان ایران گفت: موضوع میزبانی ایران از بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در سال ٢٠٢٩ را با آقای پزشکیان مطرح کردهام، او و اعضای هیئت دولت با این میزبانی موافق هستند. یقین دارم با توجه به ظرفیتها و زیرساختهای موجود، ایران میتواند میزبانی درخور و شایستهای برای کشورهای اسلامی داشته باشد.
وی با تأکید بر اهمیت میزبانیهای بینالمللی، افزود: با توجه به مسئولیتهایی که در فدراسیون جهانی قایقرانی برعهده داشتهام، کاملاً با فرآیند ایجاد شرایط استاندارد برای میزبانی ۵۷ کشور اسلامی آشنا هستم. از همه ظرفیتهای ایران برای این هدف بهره خواهیم گرفت. حتی اگر میزبانی به نام ایران نباشد، در کنار کشور میزبان و برای تحقق اتحاد کشورهای اسلامی گام برمیداریم. معتقدم تقاضای همزمان چند کشور برای میزبانی این رویداد، اقدامی مثبت در راستای همگرایی امت اسلامی است.
وزیر ورزش و جوانان گفت: ملتهای بیدار از ما انتظار دارند در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و شهادت کودکان و مردم مظلوم غزه سکوت نکنیم. باید در قالب یک رویکرد مشترک، رژیم صهیونیستی در عرصه ورزش تنبیه شود؛ این حداقل انتظار از جامعه ورزشی کشورهای اسلامی است. مطمئنم اگر اعضای فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی در این مسیر متحد عمل کنند، صدای اعتراض ملت مسلمان و مردم غزه را به گوش جامعه جهانی خواهند رساند.
دنیامالی با اشاره به تحولات اخیر جهان اسلام و برگزاری رویدادهای ورزشی در ریاض، افزود: اتحاد کشورهای اسلامی میتواند زمینهساز اتفاقات بزرگ در دنیای اسلام باشد.
وی به رقابتهای شترسواری در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض اشاره کرد و گفت: این رقابتها باعث شد نگاه جدیتری به این رشته داشته باشیم. در همین راستا متوجه شدیم نسل شتر دوکوهانه در ایران در حال انقراض است که بلافاصله با وزیر کشاورزی جلسهای برگزار کردیم تا مانع از نابودی این گونه ارزشمند شویم.
وزیر ورزش و جوانان افزود: ورزش ایران با کاروانی آماده و پرشور در این رویداد حضور خواهد داشت و امیدواریم در دوره بعدی، شاهد میزبانی ایران از کشورهای اسلامی در قالب این بازیها باشیم.
عبدالعزیز، وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک عربستان، گفت: بدون تردید ایران از توانایی بالایی برای میزبانی این رویداد برخوردار است. خوشحالکننده است که چند کشور اسلامی خواهان میزبانی هستند؛ این موضوع خود نشانهای از پویایی و اتحاد میان کشورهای مسلمان است.
وی ادامه داد: ایران در عرصه ورزش حرفهای عملکرد بسیار خوبی داشته است و در صورت میزبانی، قطعاً میتواند میزبان شایسته برای ۵۷ کشور اسلامی باشد. در مجموع، همین استقبال کشورها برای میزبانی را میتوان موفقیتی بزرگ دانست.
وزیر ورزش و جوانان عربستان با اشاره به اقدامات صورتگرفته برای میزبانی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، افزود: امیدوارم میزبانی این رویداد، یادگاری خوش برای ورزشکاران کشورهای اسلامی باشد. هدف اصلی فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی، توسعه ورزش و تحقق اتحاد در میان ملتهای مسلمان است.
محمود خسرویوفا، رئیس کمیته ملی المپیک ایران گفت: ایران از توانایی و زیرساختهای لازم برای بهترین میزبانی برخوردار است. حضور آقای دنیامالی در رأس وزارت ورزش و جوانان، با توجه به سوابق مدیریتی و بینالمللی او، نقطه قوتی برای ورزش کشور به شمار میرود. حتی در صورت عدم واگذاری میزبانی نیز، حضور ایران در این رویدادها با قدرت ادامه خواهد داشت.
در این دیدار همچنین سید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و محمدحسن تقیزاده مدیرکل امور بینالملل این وزارتخانه حضور داشتند.