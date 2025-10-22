اردوگاه مهارت‌آموزی زندان مرکزی قم با هدف توسعه حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان و نیروگاه برق خورشیدی با ظرفیت ۱۶۵ کیلووات به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در مراسم بهره برداری از اردوگاه مهارت‌آموزی و نیروگاه خورشیدی زندان مرکزی قم و بازدید از ندامتگاه مرکزی قم با تأکید بر اهمیت اشتغال و مهارت‌آموزی زندانیان گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی سازمان، توسعه اشتغال صنعت‌محور در زندان‌هاست و استان قم در این زمینه پیشگام بوده است. استقرار ۱۲ کارگاه فعال با همکاری مرکز فنی‌وحرفه‌ای در زندان مرکزی قم، زمینه اشتغال گسترده برای تعداد زیادی از زندانیان را فراهم کرده است.

غلامعلی محمدی افزود: میانگین پرداختی به زندانیان شاغل در قم نسبت به گذشته رشد قابل توجهی داشته و هم‌زمان خدمات معیشتی و حمایتی مناسبی نیز به خانواده‌های زندانیان از سوی انجمن حمایت از زندانیان استان ارائه می‌شود.

رئیس سازمان زندان‌ها با قدردانی از همکاری دستگاه‌های استانی گفت: توفیقات حاصل‌شده در حوزه اشتغال و فعالیت‌های فرهنگی زندان قم، مرهون تعامل مؤثر اداره‌کل زندان‌ها با دادگستری و استانداری است. بازدید‌ها و حمایت‌های مستمر استاندار، رئیس‌کل دادگستری و دادستان مرکز استان، نقش مهمی در پیشرفت برنامه‌های اصلاحی و تربیتی داشته است.

محمدی توسعه اشتغال زندانیان را کلید بازسازگاری اجتماعی دانست و اظهار کرد: بهترین بستر برای تحقق مأموریت اصلاح و تربیت، حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان است.

زندانیانی که در مدت حبس مهارتی می‌آموزند، پس از آزادی می‌توانند با تکیه بر گواهینامه‌های رسمی بدون درج سابقه زندان به اشتغال شرافتمندانه در جامعه بازگردند.

وی تأکید کرد: بسیاری از زندانیان پس از آزادی توانسته‌اند با استفاده از همین مهارت‌ها مسیر تازه‌ای برای زندگی خود آغاز کنند؛ و این همان هدف نهایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور در مسیر اصلاح، تربیت و بازاجتماعی‌سازی مددجویان است.