پخش زنده
امروز: -
باشگاه فولاد خوزستان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد ورود به ورزشگاه تنها با بلیت معتبر امکانپذیر است و بلیت دیدار هفته آینده این تیم برابر شمس آذر قزوین با تخفیف ویژه به قیمت ۱۰۰ هزار تومان عرضه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، باشگاه فولاد خوزستان در اطلاعیهای رسمی تأکید کرد بر اساس الزامات فدراسیون فوتبال و بهمنظور جلوگیری از اعمال جریمههای انضباطی، ورود به ورزشگاه فقط با داشتن بلیت معتبر مجاز است.
در این اطلاعیه از هواداران فولاد خواسته شده است برای حفظ نظم مسابقه و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، از مراجعه بدون بلیت خودداری کنند.
همچنین با پیگیریهای انجامشده از سوی باشگاه و در راستای رفاه حال هواداران، بلیت دیدار پیشرو با تخفیف ویژه و به قیمت ۱۰۰ هزار تومان در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.
هواداران میتوانند برای تهیه بلیت این مسابقه، از روز قبل از بازی به وبسایت رسمی باشگاه فولاد خوزستان به نشانی FOOLADFC.IR مراجعه کنند.
گفتنی است، تیم فولاد خوزستان در چارچوب رقابتهای هفته آینده لیگ برتر فوتبال کشور، روز جمعه دوم آبانماه از ساعت ۱۸ در ورزشگاه فولاد آرهنا میزبان شمس آذر قزوین خواهد بود.