تکمیل طرح ارتقای محور یاسوج- شیراز تا سال آینده
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: پروژه ارتقای محور یاسوج- شیراز تا یک سال آینده یا نهایتا تا نیمه اول سال آینده به بهرهبرداری می رسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در بازدید از پروژه ارتقای محور یاسوج- شیراز به تشریح آخرین وضعیت این پروژه پرداخت.
یداله رحمانی در این بازدید، ضمن افتتاح بخشی از پروژه، تصریح کرد: محور یاسوج به شیراز یکی از محورهای اصلی استان است که ارتقا و تبدیل آن به بزرگراه از اولویتهای اصلی محسوب میشود.
رحمانی خاطرنشان کرد از ۳۳ کیلومتر این محور که در محدوده استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد، ۱۸ کیلومتر به بزرگراه ارتقا یافته است و برنامهریزی بر این است که هرچه سریعتر بقیه مسیر را نیز ارتقا دهیم.
استاندار اظهار داشت: امروز در گردنه مله شوره، بخش سه کیلومتری از کیلومتر ۱۵ تا ۱۸ این پروژه با اعتباری بالغ بر۵۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید و این بخش یکی از نقاط حادثهخیز محور بود که با تلاش همکاران به مرحله بهرهبرداری رسید.
وی بیان کرد: هماکنون پنج کیلومتر دیگر از این محور آماده آسفالت و بهرهبرداری است و از قطعه ۶.۵ کیلومتری باقیمانده نیز حدود ۱ تا ۱.۵ کیلومتر باقی است که با رفع معارضات موجود بر روی پل، عملیات اجرایی آن به پایان خواهد رسید.
رحمانی تصریح کرد با تکمیل این بخشها، در مجموع ۲۷ تا ۲۸ کیلومتر از محور ۳۳ کیلومتری آماده بهرهبرداری خواهد بود و همچنین بخش دیگری از پروژه شامل اصلاح مسیر گردنه مله شوره تا روستا و ۲.۵ کیلومتر در جهت شیراز در دست اجراست.
وی در مورد ویژگیهای فنی پروژه عنوان کرد: در بخش ۲.۵ کیلومتری به سمت شیراز، باند رفت به صورت تونل و باند برگشت به صورت راه رو باز احداث میشود که مطابق با استانداردهای بزرگراهی است.
استاندار تاکید کرد: هدفگذاری ما این است که حداکثر تا یک سال آینده یا نهایتا تا نیمه اول سال آینده، این محور کاملا به بهرهبرداری برسد و تأمین مالی پروژه نیز در دست پیگیری است و امیدواریم از منابع سفر آتی رئیس جمهور نیز برای تکمیل پروژه استفاده کنیم.
رحمانی تاکید کرد: حوزه راه و شهرسازی، پیمانکاران و ناظرین تمام تلاش خود را برای پیشبرد پروژه به کار گیرند و از مردم منطقه نیز تقاضا داریم در بحث رفع معارضات همکاری لازم را داشته باشند تا پروژه در زمان تعیین شده به بهرهبرداری کامل برسد.
استاندار اضافه کرد: این پروژه مهم پس از تکمیل، نقش مهمی در کاهش سوانح جادهای و تسهیل تردد بین استانهای کهگیلویه و بویراحمد و فارس ایفا خواهد کرد