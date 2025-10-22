طی آیینی با حضور مسوولان استانی و محلی از زحمات پنج ساله حجت الاسلام سیدحسن سیداحمدی امام جمعه پیشین مسجدسلیمان قدردانی و حجت الاسلام سیداکبر موسوی به عنوان امام جمعه جدید این شهر معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده ولی فقیه در خوزستان روز چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه ائمه جمعه پیشین و جدید مسجدسلیمان در مصلای این شهرستان گفت: امروز سالروز حمله موشکی عراق به مسجد سلیمان است که منجر به شهادت ۱۲۰ شهید و جانباز شدن حدود ۲۵۰ نفر از شهروندان شد.

حجت الاسلام سیدمحمدنبی موسوی فرد ضمن گرامیداشت یاد شهدای این حادثه افزود: خداوند متعال توصیه کرده با شتاب به سمت نماز جمعه روید که این توصیه نشان از اهمیت این فریضه الهی است.

وی ضمن قدرانی از زحمات امام جمعه پیشین مسجدسلیمان تاکید کرد: از دست دادن این مسوول سخت بود ولی به علت مشکلاتی که داشت تکریم شد؛ تقاضا می‌شود در جایگاهی دیگر از ایشان استفاده شود.

امام جمعه اهواز افزود: حجت الاسلام موسوی نیز خدمات و تجربه‌های ارزشمندی در اندیکا داشته است که از مردم درخواست می‌شود با ایشان که برای حل مشکلات شب و روز نمی‌شناسد همکاری لازم را داشته باشند.

فرماندار مسجدسلیمان در این آیین از زحمات امام جمعه پیشین مسجدسلیمان قدردانی کرد و گفت: شهرستان مسجدسلیمان میزبان خوبی برای افرادی که قصد خدمت دارند، است.

پیمان جهانگیری با اشاره به مسایل و مشکلاتی که در این شهرستان وجود دارد، افزود: مسجدسلیمان محروم نیست بلکه مظلوم است؛ امیدواریم با همت و وحدتی که بین مسوولان ایجاد می‌شود شهرستان را به نقطه ایده آل برسانیم.

وی همچنین سالروز بزرگترین حملات موشکی در مسجدسلیمان و یاد شهدای این حادثه را گرامیداشت.

حجت الاسلام سیدحسن سیداحمدی امام جمعه پیشین مسجدسلیمان نیز در این آیین ۳۰ مهرماه سالروز بمباران موشکی مسجدسلیمان را گرامیداشت و گفت: این حادثه برگی زرین و پرافتخار برای مردم شهرستان است که منجر به شهادت ۱۲۰ نفر و حدود ۲۵۰ جانباز شد.

وی با بیان اینکه مسجدسلیمان یکهزار و ۲۰۰ شهید تقدیم میهن اسلامی کرده است، افزود: مردم این شهرستان از اول انقلاب تاکنون حضور پرشوری برای احیای فریضه الهی نمازجمعه داشتند که از برکات انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام احمدی با قدردانی از همکاری مردم و مسوولان مسجدسلیمان در پنج سال اخیر گفت: امید است حجت الاسلام موسوی که از افتخارات حوزه علمیه مسجدسلیمان است نیز بتواند در مسوولیت جدید موفق باشد.

حجت الاسلام سیداکبرموسوی امام جمعه جدید مسجدسلیمان نیز اظهارکرد: امیدوارم پاسخ این حسن اعتماد را با تلاش و خدمت به مردم مسجدسلیمان بدهم.

وی خطاب به مسوولان و اعضای شورای اداری و تامین مسجدسلیمان تاکید کرد: در عین صلابت و قاطعیت برای پیگیری امور نهاد امامت جمعه به عنوان یک برادر دلسوز کنار مسوولان خواهم بود چراکه امروز موظفیم مسوولان و دولتمردان را در راه خدمت به مردم کمک کنیم.

امام جمعه مسجدسلیمان از زحمات امام جمعه پیشین این شهرستان قدردانی و بیان کرد: بازسازی مصلای جمعه و دفتر نهاد امامت جمعه توسط امام جمعه پیشین اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.

حکم انتصاب امام جمعه مسجدسلیمان توسط حجت الاسلام جلیل علی‌نژاد رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خوزستان قرائت شد و ضمن قدردانی از زحمات امام جمعه پیشین، حجت الاسلام سید اکبر موسوی به عنوان امام جمعه جدید این شهرستان معرفی شد.

حجت‌الاسلام سیداحمدی، چهارم مهرماه پس از اقامه خطبه‌های نماز جمعه در مسجدسلیمان، با مردم این شهر خداحافظی کرد.