رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تویسرکان، از اجرای مرحله دوم مرمت عمارت تاریخی کردکریمی خبر داد و گفت: مرحله دوم مرمت این عمارت تاریخی با اعتباری بیش از هشت میلیارد ریال و با مشارکت مالک در حال انجام است. به گزارش میراث‌آریا، اظهار کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد احمدی گفت : عمارت تاریخی کردکریمی ، اثر به جا مانده از دوران قاجار در روستای قلعه استیجان تویسرکان است که در تاریخ ششم اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به شماره ۳۳۳۹۷ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی تویسرکان افزود : عمارت کردکریمی در دو طبقه ساخته شده و دارای در‌های ارسی منحصر‌به‌فرد است، این بنا با چشم‌اندازی زیبا، مشرف به باغ‌های گردو قرار دارد و از شاخص‌ترین بنا‌های تاریخی روستای قلعه استیجان به شمار می‌رود.