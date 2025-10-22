پخش زنده
امروز: -
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش بر حمایت از صنایع کوچک و متوسط غیرآلاینده و صادراتمحور با رویکرد حفظ محیطزیست تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسعود نیکافروز، در بازدید از واحدهای صنعتی کیش، گفت: زیستبوم کیش حساس است و فعالیت صنعتی باید با رعایت کامل ملاحظات زیستمحیطی انجام شود.
او افزود: توسعه صنایع کوچک و متوسط با ارزش افزوده بالا با حداقل آسیب محیطزیستی در اولویت برنامههای معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری قرار دارد.
نیک افزود خاطرنشان کرد: شناسایی نقاط ضعف احتمالی در مسیر تولید، رفع موانع مرتبط با گمرک، استاندارد و تسهیل فرآیندهای تولید و صادرات از اقدامات معاونت اقتصادی در حمایت از فعالان اقتصادی کیش است.
او افزود: تأثیر واحدهای صنعتی در سه محور اشتغالزایی، افزایش صادرات و تسهیل واردات مواد اولیه از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی است.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش، به مسئولیتهای اجتماعی واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: ایجاد فرصتهای شغلی برای خانوادههای کمتر برخوردار میتواند ابعاد اجتماعی فعالیتهای تولیدی را گسترش دهد.
مسعود نیکافروز گفت: منطقه آزاد کیش بر پایه پردازش صادرات و ایجاد ارزش افزوده شکل گرفته است و واحدهای تولیدی در تحقق این هدف نقشی تعیینکننده ای دارند.
او تصریح کرد: استفاده از ظرفیتهای قانونی منطقه برای واردات مواد اولیه، بهرهبرداری در تولید و صادرات محصولات نهایی، زنجیرهای منسجم از تولید تا تجارت را در کیش شکل میدهد.