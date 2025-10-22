پخش زنده
امروز: -
فرماندار بهبهان گفت: این شهرستان یکی از بهترین تولید کنندگان خرما در کشور است و برای توسعه آن باید زیرساختهای مناسب برای صادرات آن فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زهره الزهرا روحی پور در حاشیه همایش روز ملی خرما اظهار کرد: با کمال افتخار اعلام میکنم که تولیدکنندگان بهبهانی یکی از بهترینها در تولید خرما هستند و خرمای کبک بهبهان بسیار معروف است.
وی با اشاره به کارخانجات بستهبندی خرما و تولید انواع خرما و خرمای خشک در بهبهان گفت: در حال حاضر، تولید و فروش خرما به تمام نقاط ایران و بهویژه کشورهای عربی انجام میشود ولی لازم است این حوزه را بسیار گسترش دهیم.
روحی پور ادامه داد: یکی از مشکلات مطرحشده، مسئله تسهیلات ارزانقیمت به کشاورزان و نخلداران است که با همکاری بانکهای عامل در حوزه کشاورزی تسهیلاتی اختصاص یافته تا کشاورزان بتوانند بستهبندیهای مناسبتری برای صادرات خرما و محصولات مرتبط داشته باشند.
وی افزود: در شهرستان بهبهان علاوه بر خرما، شیره خرما و ارده و حلوا ارده وجود دارد که از پتانسیلهای بالقوه و بالفعل موجود در این منطقه محسوب شده و به حمایت نیاز دارد.
فرماندار بهبهان گفت: کشاورزان شهرستانهای بهبهان و شادگان در سال جاری با مشکل آبیاری نخیلات مواجه بودند که با مدیریت در استان خوزستان و همکاری مردم، محصول بدون حاشیه برداشت شد.
روحی پور ادامه داد: بعد از صدمه جزیی کمآبی و رفع مشکل، هماکنون در اواخر مراحل برداشت قرار داریم و کشاورزان مشغول بستهبندی برای تامین بازار داخل و صادرات هستند.
همایش رپز ملی خرما با حضور ۲۰۰ نفر از کشاورزان و کشور در منطقه آزاد اروند برگزار شد.