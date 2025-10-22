به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ آیت الله رسول فلاحتی در نشست با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان پیش از ظهر امروز گفت : برای اعتلا و رشد بیشتر تولید توجه به بازار‌های صادراتی بایددر اولویت باشد.

وی بخش عظیمی از توانمندی‌ها را ناترازی انرژی و کاهش برق در کشور و استان دانست و افزود: برای رونق اقتصادی گیلان، باید چالش‌های پیش روی این حوزه از میان برداشته شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه ۱۵ کشور همسایه به کالا‌های ایرانی توجه دارند گفت: باید نظارت‌ها بیشتر شود تا کیفیت محصولات هم افزایش یابد و برای اعتلای و رشد تولید؛ باید به بازار‌های صادراتی توجه و نظارت بیشتری شود.

آیت الله رسول فلاحتی گفت: اگر از تولید کننده حمایت نشود دلسرد خواهد شد و ما باید با ایجاد انگیزه در آنها از جمله تشویق مردم به خرید کالا‌های ایرانی به آنها کمک نمایید

وی حمایت از توسعه صنعت ، حمایت از توسعه اقتصادی است، افزود : قطع دست واسطه‌گران و سوداگران از مسائلی است که باید به آن توجه شود که بسیاری از معضلات افزایش قیمت را سبب شده است.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت گیلان هم در این نشست با ارائه گزارشی در مورد کنترل بازار با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ، تولیدکنندگان و اصناف امکان‌پذیر است گفت : از ابتدای امسال تعداد ۳۱ هزار مورد بازرسی در این حوزه انجام شد که منجر به کشف ۵ هزار ۱۰۰ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۱۳۱ میلیارد تومان شد.

تیمور پورحیدری با اشاره به اینکه صادرات استان نسبت به سال گذشته ۷۶۲میلیون دلار بود و نسبت به سال قبل ۱۱ درصد افزایش داشته است افزود: عمده‌ترین این محصولات و کالا‌های کشاورزی، کاشی، ماشین آلات کشاورزی است که به ۴۰ کشور صادرشده است.