سی و هفتمین نشست کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با هدف تبادل اطلاعات و تجربیات و بررسی مسائل موجود به میزبانی شهرداری قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛در نشست کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور، حجتالاسلام احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری کشور، مهدی محمدی دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور، نادر نوروزی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، فرامرز عظیمی شهردار قم، حجتالاسلام موسوی رئیس کل دادگستری استان قم، علی جوانی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم مهمانانی از سراسر کشور حضور دارند.
از جمله دستور جلسات تخصصی این نشست موضوع صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در رفع اختلافات میان دستگاههای اجرایی و شهرداریها و بررسی آییننامه تبصره ۳ ماده ۱۴ الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.