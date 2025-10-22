پخش زنده
امروز: -
رئیس انجمن ملی خرمای ایران گفت: امسال به رغم شرایط تغییر اقلیم و قطعی برق چاههای کشاورزی و آسیب در برخی مناطق پیشبینی میشود یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن خرما در کشور تولید و برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن رشیدفرخی میزان صادرات خرما از کشور را ۳۰ درصد خرمای برداشت شده عنوان و اظهار کرد: ۳۰۰ هزار تن خرما از نقاط مختلف کشور صادر خواهد شد که این میزان مشابه آمار صادر شده سال گذشته است.
وی با بیان اینکه ایران دومین تولیدکننده خرما و سومین تا چهارمین صادرکننده خرما در دنیا محسوب میشود افزود: صادرات خرما ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی به همراه دارد.
رشید فرخی گفت: برای بخش خصوصی باید بستههای مشوقی و تسهیلات ویژه در نظر گرفته شود تا به میزان تولید و صادرات خرما افزوده شود.
رییس انجمن ملی خرمای ایران با اشاره به تنش آبی در نخلستانهای خوزستان اظهارکرد: شوری آب بهشدت روی نخلهای خرما در خوزستان تأثیر گذاشته و اکثر نخلهایی که در مجاورت آبهای شور قرار دارند، در معرض خشک شدن هستند.
وی اضافه کرد: تنها راهکار کوتاهمدت برای جلوگیری از خشک شدن نخلستانها استفاده از دستگاههای شیرینکن آب و آبیاری نوین است.
رشیدفرخی کمبود سردخانه و انبار را معضلی برای نگهداری خرما در خوزستان دانست و افزود: با ارائه تسهیلات کم بهره و بلند مدت باید این معضل را رفع کرد.
ایران پس از مصر دومین تولیدکننده خرما در جهان محسوب میشود که بخش زیادی از تولید را در داخل مصرف کرده و بخشی را هم روانه بازارهای صادراتی میکند.