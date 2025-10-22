به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره هواشناسی شهرستان مهاباد گفت: نخستین بارش‌های پاییزی در مناطق شمالی و مرکز آذربایجان‌غربی دیروز و امروز ثبت شد که بیشترین مقدار آن در سلماس ۱۲ میلی‌متر بود.

اردلان محمدپور افزود: در این مدت بارش‌ها در چالدران ۱۱.۵ میلی‌متر، چایپاره ۶.۵ میلی‌متر، پلدشت پنج میلی‌متر، خوی ۴.۷ میلی‌متر، ماکو ۴.۵ میلی‌متر، ارومیه ۴.۲ میلی‌متر و اشنویه سه میلی‌متر به ثبت رسید.

محمدپور اظهارکرد: این سامانه بارشی که از دیروز سه‌شنبه وارد منطقه شده است از اواخر وقت امروز به تدریج از آذربایجان‌غربی خارج خواهد شد.

وی گفت: با خروج این سامانه بارشی از فردا جوی آرام در منطقه حاکم خواهد شد و دمای هوا نیز بین دو تا سه درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد.

محمدپور افزود: در شبانه روز گذشته نقده با دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد گرمترین شهر آذربایجان غربی بود.

رئیس اداره هواشناسی شهرستان مهاباد اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته کمینه و بیشینه دمای هوا در مهاباد به‌ترتیب ۱۲ و ۲۲ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و انتظار می‌رود در روز‌های آتی تا حدودی دمای هوا افزایش پیدا کند.