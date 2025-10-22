رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا و رقابت‌های هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا ۲۶_۲۰۲۵، از شبکه‌های سه و ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، دیدار تیم‌های پرآوازه رئال مادرید و یوونتوس، امشب از شبکه سه پخش می‌شود.

این مسابقه حساس و تماشایی در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، ساعت ۲۲:۳۰، به‌صورت زنده در برنامه «گزارش ورزشی» پخش می شود.

گزارش این دیدار را سعید زلفی بر عهده دارد.

در چارچوب رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا، دیدار تیم‌های استقلال ایران و الوحدات اردن، امشب از شبکه سه پخش می‌شود.

مسابقه استقلال ایران در برابر الوحدات اردن، ساعت ۱۹:۳۰ به صورت زنده پخش می شود.

این دیدار که از جذاب‌ترین بازی‌های هفته به شمار می‌رود، در قالب برنامه «فوتبال برتر» پخش می شود.

شبکه ورزش در یکی از حساس‌ترین رقابت‌های هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا ۲۶_۲۰۲۵، دیدار تیم‌های فرانکفورت و لیورپول را امشب پخش می‌کند.

تیم‌های فرانکفورت و لیورپول از ساعت ۲۲:۳۰ در چارچوب هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا مقابل یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند. گزارشگری این بازی با مهدی واهبی است و در قالب برنامه «لذت فوتبال» به صورت زنده پخش می‌شود.

فرانکفورت در ۱۰ بازی قبلی مجموعا ۲۴ گل خورده و ۳۰ گل به ثمر رسانده است.

لیورپول در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۳ گل خورده و ۱۵ گل به ثمر رسانده است.