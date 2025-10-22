عضو هیات‌علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان کاملینا را از جمله دانه‌های روغنی مهم معرفی کرد که نقش کلیدی در تامین امنیت غذایی و مدیریت بحران آب ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی اکبرآبادی با تاکید بر اهمیت کشت این محصول در شرایط دیم اظهار کرد: کاملینا به دلیل دارا بودن خصوصیات منحصر‌به‌فرد، گزینه‌ای ایده‌آل برای کشت در کشور است.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات خوزستان افزود: نیاز تغذیه‌ای کم و نیاز آبی پایین این گیاه، آن را به محصولی راهبردی در راستای مدیریت بحران آب و تامین امنیت غذایی تبدیل کرده است.

اکبرآبادی خاطرنشان کرد: این محصول اهمیت ویژه‌ای برای تناوب زراعی با غلات دارد و تحمل بالایی در برابر تنش‌های زیستی و غیرزیستی از خود نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه استفاده از گیاهان روغنی جدید و کم‌آب‌بر ضرورتی انکارناپذیر است تصریح کرد: کشت کاملینا می‌تواند در تامین روغن و فرآورده‌های وابسته نقش بسزایی داشته باشد و از خروج ارز برای واردات این محصولات جلوگیری کند.

این پژوهشگر تاکید کرد: کاملینا قابلیت کشت در تمام اقلیم‌های کشور از جمله استان خوزستان را دارد و می‌تواند به عنوان یک محصول استراتژیک در زمین‌های دیم مورد توجه قرار گیرد.

گیاه کاملینا یکی از دانه‌های روغنی مقاوم به خشکی و سرما است که در سال‌های اخیر مورد توجه محققان و کشاورزان قرار گرفته است.

این گیاه به دلیل دوره رشد کوتاه، نیاز پایین به آب و توانایی رشد در خاک‌های نسبتا فقیر، گزینه‌ای مناسب برای کشت در مناطق نیمه‌خشک محسوب می‌شود؛ روغن دانه کاملینا دارای مقدار بالایی از اسید‌های چرب غیراشباع و ارزش تغذیه‌ای بالاست و از آن علاوه بر صنایع غذایی، در تولید سوخت‌های زیستی نیز استفاده می‌شود.

استان خوزستان با وجود شرایط اقلیمی گرم و کم‌بارش، به دلیل برخورداری از خاک‌های حاصلخیز و سیستم‌های آبیاری متنوع، می‌تواند بستری مناسب برای کشت کاملینا در فصول خنک سال باشد.

کارشناسان معتقدند که کاشت این گیاه در خوزستان به‌ویژه در اراضی کم‌بازده یا زمین‌هایی که تناوب زراعی نیاز دارند، می‌تواند ضمن کاهش فشار بر منابع آبی، فرصت جدیدی برای تولید روغن گیاهی و توسعه کشاورزی پایدار در استان فراهم کند.