وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین سرمایه یک روابط‌عمومی، صداقت، تعهد و اعتمادسازی است گفت: ما در دوران جنگ روایت‌ها هستیم؛ در شرایطی که هر خبر و تصویر می‌تواند بر ذهن مردم اثر بگذارد، باید روایت درست را به جامعه ارائه دهیم. روابط‌عمومی‌ها نباید صرفاً به انعکاس اخبار بسنده کنند، بلکه باید تحلیل‌گر و تصمیم‌یار مدیران باشند.