مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری البرز گفت: روابطعمومیها باید راویان صادق و حافظان آرامش روانی جامعه باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ محمدباقر فرهند در پنجمین نشست شورای اطلاعرسانی و هماهنگی روابطعمومیهای استان گفت: روابطعمومیها نباید در چارچوبهای بسته عمل کنند؛ بلکه باید با رصد مستمر افکار عمومی، روایتگر صادق و دقیق باشند و از ظرفیت رسانهها برای تقویت امید و آرامش اجتماعی بهره بگیرند.
وی با اشاره به اینکه مهمترین سرمایه یک روابطعمومی، صداقت، تعهد و اعتمادسازی است گفت: ما در دوران جنگ روایتها هستیم؛ در شرایطی که هر خبر و تصویر میتواند بر ذهن مردم اثر بگذارد، باید روایت درست را به جامعه ارائه دهیم. روابطعمومیها نباید صرفاً به انعکاس اخبار بسنده کنند، بلکه باید تحلیلگر و تصمیمیار مدیران باشند.