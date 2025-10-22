امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

دستاورد جدید دانشمندان رویان

صحبت‌های دکتر مرتضی ضرابی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان در مورد بومی سازی تولید محلول جداکننده سلول‌های بنیادی را ببینید.
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۳۰- ۱۶:۵۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
ایران اینترنشنال یا اسرائیل اینترنشنال!
ایران اینترنشنال یا اسرائیل اینترنشنال!
۱۴۰۴-۰۷-۲۹
از متن تا حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به استان ایلام
از متن تا حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به استان ایلام
۱۴۰۴-۰۷-۲۹
زبان معیار ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
زبان معیار ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
۱۴۰۴-۰۷-۲۷
یک تاریخ فریب
یک تاریخ فریب
۱۴۰۴-۰۷-۲۷
خبرهای مرتبط

بومی سازی تولید محلول جداکننده سلول‌های بنیادی

نگاهی به زندگی حسین بهاروند، دانشمند حوزه سلول‌های بنیادی در مجموعه «ذهن زیبا»

برچسب ها: پژوهشگاه رویان ، سلول‌های بنیادی ، دانش پزشکی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 