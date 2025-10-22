رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: محصول کشاورزی خرما در کشور یکی از توانمندی‌های مهم ملی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا پورابراهیمی در سفر به خوزستان گفت : حجم تولید خرما در کشور فراتر از نیاز داخلی است و این محصول قابلیت بالایی برای صادرات دارد.

وی افزود: خرما می‌تواند هم برای کشور ارزآوری داشته باشد و هم به کشاورزان امکان بهره‌مندی از مزایای صادرات را بدهد.

پورابراهیمی گفت: با توجه به وجود کشور‌های تولیدکننده رتبه‌برتر و نام‌آشنا در سطح جهان که رقبای جدی ایران محسوب می‌شوند، لازم است در این عرصه هم به افزایش کیفیت تولید و هم به افزایش کمیت محصول در هر هکتار پرداخته شود تا امکان رقابت در بازار‌های جهانی فراهم شود. خوشبختانه در سال‌های اخیر اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: استان خوزستان نیازمند بازنگری جدی در ظرفیت‌های تولید خرما از نظر نوع، کیفیت و میزان عملکرد در هر هکتار است.

وی ادامه داد: گزارش‌ها نشان می‌دهد عملکرد خرما در این استان حدود پنج تا ۶ تُن در هکتار است که هم از متوسط کشور و هم از متوسط جهانی پایین‌تر است. این امر نشان‌دهنده ضرورت جایگزینی رویکرد سنتی با رویکردی علمی و نوین است.

پورابراهیمی افزود: برنامه‌ریزی برای یکپارچه‌سازی باغ‌های کوچک که نه به نفع کشاورز هستند و نه کشور، می‌تواند به ظرفیتی بزرگ و مولد تبدیل شود. این اقدام، گامی در جهت افزایش ظرفیت تولید هم در بعد کمی و هم در بعد کیفی است.

وی با تاکید بر حمایت از محصولات صادراتی دارای امتیاز صادراتی در بخش کشاورزی مانند خرما و پسته گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، موضوع امتیاز صادراتی در تبصره یک لحاظ شده است، اما با گذشت هفت ماه از سال هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی آن تدوین نشده است؛ امری که نشان‌دهنده کم‌توجهی و نادیده‌گرفتن وضعیت کشاورزان است.