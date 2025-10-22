هفتمین المپیاد استعداد‌های برتر ورزش دختران کشور به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل ورزش و جوانان استان از آغاز این المپیاد به مناسب هفته تربیت بدنی از بیست و سوم مهرماه خبر داد و گفت: دختران ۱۲ الی ۱۶ سال در این المپیاد حضور داشتند.

احمد هاشمی افزود: این دوره از مسابقات در رشته‌های مختلف مانند شمشیربازی، کشتی، تیراندازی، دوچرخه سواری، والیبال، هندبال و تکواندو به منظور استعدادیابی و استعدادپروری نوجوانان برگزار شد.

وی اظهار داشت: دختران یزدی به لطف خدا توانستند بعد از استان‌های تهران، اصفهان و فارس بیشترین مدال را کسب کنند.