در سی و سومین قسمت از بسته اصفهان جوان، کامل اجرا نشدن ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ با گذشت حدود چهار سال از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ماده ۳ و ۴ این قانون کامل در کشور و از جمله استان اصفهان اجرا نشده است.

طبق مواد ٣ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به ازای تولد فرزند سوم و بیشتر، از ۲۴ مهر سال ١۴٠٠ به بعد و طبق مصوبه بودجه تخصیصی سالانه به خانوار‌های دارای چهار فرزند کمتر از ٢٠ سال، یک قطعه زمین رایگان حداکثر ٢٠٠ متر مربعی به ارز‌ش یک میلیارد و ۷۱۲ میلیون تومان اختصاص می‌یابد که برای سه فرزندی‌ها هزینه آماده سازی اقساطی اخذ می‌شود.

با توجه به کمبود زمین، اجرای این ماده از قانون ویژه متقاضیان شهر بهارستان، خمینی شهر و نجف آباد با سرعت لاک پشتی پیش می‌رود.

بسیاری از مسئولان از جمله فاطمه محمد بیگی عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت، حمید رضا حاجی بابایی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس از روند کند اجرای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گلایه‌مند بوده‌اند.