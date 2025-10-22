پخش زنده
سومین سالگرد شهدای حمله تروریستی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیهالسلام دوم آبان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسم سوگواری سومین سالگرد شهدای حمله تروریستی حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام جمعه دوم آبان همراه با نماز مغرب و عشاء و با اجرای نجم الدین شریعتی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام برگزار میشود.
این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان و مرثیه سرایی میثم مطیعی در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام برگزار خواهد شد.
همچنین پنجشنبه یکم آبان قبل از اذان مغرب با حضور خانوادههای شهدای حادثه تروریستی ، مزار شهدا در حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام گلباران میشود.
عصر ۴ آبان ۱۴۰۱ بر اثر حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیهالسلام، ۱۳ نفر شهید و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند.