به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روز نخست جشنواره دو روزه‌ هنر‌های تجسمی استان همدان به میزبانی شهر سرکان شهرستان تویسرکان، با آغاز کار طراحی، نقاشی و گرافیک هنرمندانی از سراسر استان آغاز شد و در روز دوم در مراسم اختتامیه نفرات برتر معرفی شدند.

حضور پررنگ نسل جوان مهمترین ویژگی جشنواره بود.

این دوره با موضوعاتی همچون، نماز، دفاع مقدس، ترویج صلح، بشردوستی، خانواده و جمعیت برگزار شد

نوآوری و خلاقیت مهمترین شاخص انتخاب بهترین اثر بود.

در پایان در بخش نقاشی، آرزو کرمی از همدان و در گرافیک زهره نصرالهی از تویسرکان رتبه‌های اول را کسب کردند و در طراحی هم هیئت داوران هیچ یک از آثار را حائز رتبه اول تا سوم ندانست و سه نفر به عنوان نفرات برگزیده معرفی شدند.