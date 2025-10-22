به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اعظم السادات میر هاشمی، فرمانده پایگاه عفاف حوزه عصمتیه ناحیه شهید منتظر القائم یزد با حضور در دفتر ستاد دیه استان یزد مبلغ ۱۰ میلیون تومان را برای مشارکت در آزادی یک زندانی غیر عمد اهدا کرد.

این بانوی نیکوکار در خصوص این اقام خداپسندانه گفت: این مبلغ توسط سمیرا السادات میرحسینی یکی از اعضای این پایگاه و گروه جهادی عفاف، در قالب هزینه ختم مادر مرحوم خود اهدا کرد و تصمیم گرفت تا این مبلغ برای مشارکت در آزادی یک زندانی غیر عمد هزینه شود.