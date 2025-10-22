نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت:با واگذاری زمین رایگان و عمل بانک‌ها به تعهدات خود در زمینه ارائه تسهیلات، مشکل مسکن مردم قابل حل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدمنان رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با هشدار نسبت به عواقب عدم اجرای ماده ۵ برنامه هفتم توسعه و ماده ۴ قانون تولید مسکن، گفت: دولت موظف است در بازه پنج ساله، ۳۳۰ هزار هکتار به اراضی سکونتگاهی کشور اضافه کند.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای مسکن تصریح کرد: رئیس‌جمهور و هم وزیر راه در زمان رای اعتماد قول دادند که این برنامه را اجرا می‌کنند.

منان رئیسی در ادامه به موضوع ماده ۴ قانون تولید مسکن نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، بانک‌ها نیزموظفند ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات خود را به وام مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم اجرا، جریمه می‌شوند.

منان رئیسی تاکید کرد: ما در مجلس به هیچ‌وجه لغو ماده مربوط به بانک‌ها که مربوط به واگذاری زمین را نمی‌پذیریم.

عضو ناظر مجلس در شورای مسکن گفت: این موضوع را بار‌ها در مجلس تذکر داده‌ایم و از این پس نیز پیگیری می‌کنیم. بانک‌ها باید منابع خود را صرف امور مولد کنند و از بنگاه‌داری خارج شوند.

رئیسی در پایان با تاکید بر حل‌پذیری مشکل مسکن، خاطرنشان کرد: اگر زمین به مردم عرضه شود و بانک‌ها نیز تعهدات خود در زمینه ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن را انجام دهند، مشکل مسکن قابل حل است.