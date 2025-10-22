رشد ۲۵ درصدی تعمیر واگنهای باری در کارخانجات راهآهن شمالغرب
تعمیرات واگنهای باری در کارخانجات راهآهن شمالغرب طی نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از ۲۲۸ به ۲۸۴ دستگاه رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر کل راه آهن شمالغرب کشور گفت : جهش ۲۵درصدی واحد کارخانجات راهآهن شمالغرب، تعمیرات واگنهای شرکتهای خصوصی افزایش چشمگیری یافت.
صفری افزود : واحد کارخانجات راه آرهن شمالغرب با هدف ارتقاء آمادگی ناوگان و افزایش ظرفیت حمل بار ریلی در منطقه، موفق به ثبت رکورد قابل توجهی در تعمیرات اساسی واگنهای باری شد.
وی گفت : بر اساس آمار، کارخانجات این اداره کل در شش ماهه نخست سال جاری (۱۴۰۴) نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱۴۰۳)، رشد ۲۵ درصدی را در تعمیر انواع واگنهای باری از جمله لبه کوتاه، لبه بلند، شنکش، مسقف و. به ثبت رسانده است.
مدیر کل راه آهن شمالغرب افزود : این افزایش نشان میدهد که تعداد واگنهای تعمیر شده از ۲۲۸ دستگاه در نیمه اول سال ۱۴۰۳، به ۲۸۴ دستگاه در نیمه اول سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.