فرمانده انتظامی گیلان گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از هزار نفر از اراذل و اوباش دستگیر، ۵ هزار نفر احضار و ۲۲ نفر از متهمان در درگیری با پلیس زمینگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سردار حسین حسن پور در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای انتظامی استان در دستگیری اراذل و اوباش و کشفیات این حوزه و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امنیت خط قرمز نیروی انتظامی است، گفت: با اجرای طرح ویژه مقابله با اراذل و اوباش، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵ هزار نفر از افراد سابقهدار و شرور احضار، بیش از هزار نفر از عاملان درگیری و ایجاد ناامنی دستگیر و ۲۲ نفر از آنان در درگیری مسلحانه با تیراندازی پلیس زمینگیر شدند.
وی با تاکید بر اینکه پلیس در برخورد با کسانی که بخواهند امنیت مردم را به خطر بیندازند، هیچگونه اغماض و تعارفی ندارد افزود: به همه افراد هنجارشکن هشدار میدهیم در صورت ایجاد ناامنی، برابر قانون با آنان برخورد قاطع خواهد شد.
فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به کشفیات پلیس در جریان این طرحها گفت: بیش از ۵ هزار قبضه سلاح سرد از جمله قمه و شمشیر، ۵۹ قبضه سلاح گرم، ۲۴۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت و بیش از ۲۴۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر از متهمان کشف و ضبط شده است.
سردار حسن پور با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون بیش از یکمیلیون و ۹۰۰ هزار تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ برقرار شده که ۱۶ هزار تماس منجر به عملیات میدانی شده است، افزود: این موضوع نشاندهنده اعتماد و همکاری مردم در برقراری نظم و امنیت است.
وی با بیان اینکه طرح پاکسازی مناطق آلوده و پارکها بیش از هزار مرحله اجرا شده است، گفت: طرح دو هفتهای برخورد با اراذل و اوباش نیز همچنان ادامه دارد و تا پاکسازی کامل مناطق هدف تداوم خواهد داشت.
فرمانده انتظامی گیلان افزود: با همکاری خوب دستگاه قضائی، برخورد قانونی با مجرمان بهصورت کامل و هماهنگ انجام میشود و مردم اطمینان داشته باشند که پلیس اجازه نخواهد داد اراذل و اوباش در هیچ نقطهای از استان ایجاد ناامنی کنند.
فرمانده انتظامی گیلان در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت آموزش و پیشگیری تأکید کرد و گفت: در کنار برخورد با مجرمان، آموزش و پیشگیری از وقوع جرم نیز در دستور کار پلیس است و کارشناسان انتظامی در مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی ، موضوعات فرهنگی و امنیتی را به نسل جوان آموزش میدهند.
در پایان این مراسم از کارکنان پلیس فعال در طرح مقابله با اراذل و اوباش قدردانی شد.