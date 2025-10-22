به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در سفر نظارتی خود به شهرستان فسا علاوه بر بازدید از طرح راه‌آهن گلگهر به شیراز ،روند اجرایی و پیشرفت این طرح ملی و رفع موانع احتمالی آن را بررسی کرد.

محمدی افزود: در این بازدید تصمیمات تازه‌ای برای توسعه شهرستان فسا از راه‌آهن و مسکن گرفته شد.

او افزود: در این سفر برای خط ریلی شیراز فسا ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار اولیه تخصیص داده شد.

نماینده مردم شهرستان فسا ادامه داد: آغاز بهسازی باند دوم مسیر قدیم فسا داراب به طول ۴ کیلومتر در حدفاصل روستای داراکویه و شروع عملیات اجرایی باند دوم فسا داراب به طول ۲۶ کیلومتر از سه راهی جلیان به سمت داراب از طرح‌هایی بود که با حضور نیکزاد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در فسا ، ساخت آنها آغاز شد.