به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیر این رویداد گفت: محور‌های این رویداد با رویکرد هوش مصنوعی راهکار‌های کاهش آلودگی محیط کار ایمنی کار و راهکار‌های کاهش آسیب‌ها ناشی از کاربرد انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در افزایش ایمنی کار و کاهش تهدید‌های زیست محیطی، ارتقا کیفیت محیط کار، راهکار‌های کاهش مصرف و بازیافت انرژی و آب در محیط کار، استفاده از هوش مصنوعی برای افزایش ایمنی، احیای فرصت‌های شغلی، راهکار‌های کاهش تولید زباله و بازیافت در مبدا، استفاده از هوش مصنوعی جهت آموزش و فرهنگ سازی شهروندی ایمنی شهری با استفاده از هوش مصنوعی راهکار‌های کاهش آلودگی محیط زیست است.

بهروز روحی افزود: محور ویژه این دوره محور ایمنی محیط زیست و سلامت سالمندان است و دانشجویان با ارائه ایده‌ها و پردازش طرح‌های خود زمینه ایجاد سرمایه گذاری و یا درآمدزایی از طرح‌ها را فراهم می‌کنند.

او تأکید کرد: این رویداد در مدت سه روز در دانشگاه صنعتی همدان برگزار می‌شود و در پایان هم ۳ تیم برتر با ایده‌های دانشجویان به مرحله کشوری که دو ماه آینده در مشهد برگزار می‌شود، فرستاده می‌شوند.

مهری تصریح کرد: این رویداد با حضور سرمایه گذاران و کارآفرینان برگزار می‌شود و در تلاش هستیم این ایده ها‌ی دانشجویی در مسیر تولید و کارآفرینی و صنعتی شدن از طریق تفاهم نامه با این سرمایه گذاران را داشته باشیم.